Turchia, tutti i convocati per i Mondiali: Montella chiama 3 'italiani'
Il ct Vincenzo Montella ha ufficializzato la lista dei convocati della Turchia per i Mondiali 2026. Tra i giocatori che parteciperanno alla prossima Coppa del Mondo ci sono tre giocatori della Serie A: Yildiz, Calhanoglu e Celik. La squadra allenata da Montella affronterà Usa, Paraguay e Australia nel Gruppo D
- BAYINDIR (Manchester United)
- GUNOK (Fenerbahce)
- CAKIR (Galatasaray)
- AKAYDIN (Rizespor)
- BARDAKCI (Galatasaray)
- CELIK (Roma)
- DEMIRAL (Al-Ahli)
- ELMALI (Galatasaray)
- KABAK (Hoffenheim)
- KADIOGLU (Brighton)
- MULDUR (Fenerbahce)
- SOYUNCU (Fenerbahce)
- AYHAN (Galatasaray)
- CALHANOGLU (Inter)
- KOCKU (Besiktas)
- OZCAN (Borussia Dortmund)
- YUKSEK (Fenerbahce)
- AKGUN (Galatasaray)
- AKTURKOGLU (Fenerbahce)
- AYDIN (Fenerbache)
- GUL (Porto)
- GULER (Real Madrid)
- KAHVECI (Kasimpasa)
- UZUN (Eintracht Francoforte)
- YILDIZ (Juventus)
- YILMAZ (Galatasaray)
- Vincenzo MONTELLA