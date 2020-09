Nations League a rischio per Cristiano Ronaldo, che per il secondo giorno consecutivo non si è allenato con il Portogallo (mercoledì non era sceso in campo, limitandosi alla palestra) impegnato nella doppia sfida con Croazia e Svezia. L'attaccante della Juventus, ha riferito la federcalcio luistana in una nota, ha un'infezione al piede destro ed è in cura con un antibiotico. CR7, che era reduce dai primi allenamenti stagionali nella nuova Juventus di Pirlo, è alla ricerca del gol numero cento con la sua Nazionale. Un traguardo storico, che mai nessuno ha toccato. Messi, tanto per fare un esempio, con l'Argentina è fermo a quota 70, poi Neymar, Suarez, e Lukaku a completare la Top Five fra i giocatori ancora in attività. A quota 109 c’è l’iraniano Ali Daei, il marcatore più prolifico di sempre con le nazionali. Insomma, perdere Ronaldo sarebbe un duro colpo per la squadra di Fernando Santos, campione in carica in Nations League (1-0 all'Olanda nella finalissima del 9 giugno 2019).