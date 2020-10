Campionati fermi per via degli impegni della nazionali, ma gol, emozioni e spettacolo non mancheranno di certo in questo weekend grazie alla Nations League. Tra sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre si giocherà infatti la terza giornata della fase a gironi della competizione: tra le protagoniste in campo anche l’Italia di Roberto Mancini – prima nel gruppo 1 (lo stesso di Olanda, Polonia e Bosnia) con 4 punti dopo due giornate – che sfiderà in trasferta la Polonia (1 vittoria e un pareggio nelle prime due giornate) domenica alle ore 20.45.