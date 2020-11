Berardi verso una maglia da titolare al posto di Bernardeschi nel tridente offensivo, dubbio Di Lorenzo-Bastoni al centro della difesa con l'interista favorito: le probabili formazioni di Bosnia-Italia, mercoledì ore 20.45

Tre punti contro la Bosnia per mantenere la vetta del girone conquistata dopo il successo sulla Polonia e chiudere al primo posto il gruppo 1 di Lega A. È questo l’obiettivo della Nazionale azzurra – che sarà guidata in panchina nuovamente da Evani, visto che il Ct Mancini è ancora in isolamento causa coronavirus – che mercoledì sera sfiderà in trasferta la Bosnia, ore 20.45 al Grbavica Stadium di Sarajevo, nell’ultima giornata della fase a giorni di Nations League.

La probabile formazione dell'Italia leggi anche Florenzi: "Questa la mia squadra più divertente" L’undici iniziale azzurro dovrebbe essere almeno per 10/11 uguale a quello sceso in campo dal primo minuto contro la Polonia: unico probabile cambio nel tridente d’attacco, con Berardi pronto a prendere il posto occupato da Bernardeschi nell’ultimo match. Dubbio invece al centro della difesa, dove Evani valuta la possibilità di adattare Di Lorenzo nel ruolo di centrale al posto di Bastoni, anche se al momento il difensore dell’Inter è favorito. Per il resto tante conferme, a partite dal modulo fino agli interpreti. ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Ct: Evani