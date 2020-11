Disfatta colombiana nella trasferta contro l'Ecuador valida per le qualificazioni Mondiali: 6-1 il finale. Non incidono gli "italiani", out Ospina per infortunio: il portiere del Napoli non ha recuperato dal problema fisico accusato dopo la gara con l'Uruguay

Una serata da dimenticare per la Colombia, sconfitta malamente dall'Ecuador per 6-1 nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Una vera e propria batosta per la comitiva di "italiani" convocati da Queiroz: Johan Mojica e Duvan Zapata dell’Atalanta, così come Cuadrado della Juventus sono stati schierati titolari, senza però riuscire a incidere. Mojica è stato sostituito dopo 40', un minuto più tardi invece il Ct colombiano ha mandato in campo Luis Muriel. Arriva una blanda reazione, in occasione del rigore del 4-1 realizzato da James Rodriguez nel recupero del primo tempo. Nella ripresa fioccano i cartellini, dall'ex nerazzurro Murillo al bianconero Cuadrado, ma a 10' dalla fine sono gli ecuadoriani a rimanere in inferiorità numerica, per l'espulsione di Plata (che però lascia il campo dopo aver segnato la rete del 5-1). Nonostante l'uomo in meno, il passivo per la Colombia peggiora: Estupinan nel recupero fa il 6-1.