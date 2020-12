A Nyon il sorteggio della Final Four della Nations League, in programma a ottobre 2021: tutte le informazioni e il regolamento

Chi partecipa alla Final Four della Nations League?

Vincendo il girone con Olanda, Polonia e Bosnia, l'Italia ha conquistato l'accesso alla fase finale della UEFA Nations League. Oltre agli azzurri di Mancini, parteciperanno alla Final Four anche Belgio, Francia e Spagna.

Dove si giocherà la Final Four della Nations League?

Hanno dato disponibilità a ospitare questo torneo Italia, Olanda e Polonia, tutte nazioni inserite nel gruppo A. A vincere il girone è stata proprio l'Italia, che quindi, in linea di principio, sarà nominata paese ospitate. La scelta ufficiale sarà confermata durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 3 dicembre, seguita dal sorteggio delle semifinali e degli abbinamenti finali.

Quando si giocherà la Final Four della Nations League?

Il torneo è previsto tra il 6 e il 10 ottobre 2021. La prima semifinale è in programma il 6 ottobre, mentre la seconda si giocherà il giorno seguente. Il 10 ottobre, invece, si va in campo sia per la finalissima che per la finale per terzo e quarto posto. L'amministrazione UEFA annuncerà le sedi delle partite e gli orari d'inizio al termine del sorteggio.