Buffon, il figlio convocato con under 18 Rep. Ceca

Sono giorni di grandi emozioni per Louis Thomas Buffon, 17 anni compiuti lo scorso dicembre figlio del campione del mondo Gigi Buffon e di Alena Seredova. A differenza del papà, grande portiere, Louis Thoimas gioca come esterno offensivo d'attacco prevalentemente a sinistra nelle giovanili del Pisa. Nell'ultimo match di campionato giocato a Cesena il giovane Buffon è stato convocato per la prima volta con i grandi da Pippo Inzaghi, allenatore del Pisa ed ex compagno azzurro proprio del papà. Adesso arriva la notizia che per Louis Thomas si spalancano le porte della Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca che lo ha chiamato per i prossimi match avendo lui il doppio passaporto