Questa mattina Giorgio Armani ha incontrato per un saluto a Milano, presso l’Armani/Teatro, la Nazionale, congratulandosi con i giocatori, il commissario tecnico Roberto Mancini, il team manager Gabriele Oriali, il capo delegazione Gianluca Vialli, il presidente della FIGC Gabriele Gravina per la vittoria all’Europeo. In questa occasione Armani ha autografato la giacca della divisa da lui creata, indossata da Roberto Mancini. La giacca sarà esposta al Museo del Calcio di Coverciano.