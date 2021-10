Spagna-Francia: le probabili formazioni

Un solo cambio forzato per Deschamps: la probabile dei bleus

leggi anche

Deschamps: "Rabiot mancherà, tutti altri negativi"

Didier Deschamps ormai si è convinto della funzionalità del suo 3-4-1-2. Con il nuovo modulo, la Francia ha ritrovato un buon stato di forma (e un ruolo funzionale anche per Theo Hernandez, in gol nella semifinale contro il Belgio alla seconda presenza in nazionale). L'unico cambio, forzato, è a centrocampo: lo juventino Rabiot, positivo al Covid, non sarà della partita e al suo posto il candidato numero uno per partire dall'inizio è il giocatore del Monaco Aurélien Tchouaméni (su cui proprio la Juventus aveva messo gli occhi in estate). Per il resto, il ct Deschamps dovrebbe confermare i giocatori partiti titolari nella sfida contro il Belgio dell'Allianz Stadium.

Francia (3-4-1-2) probabile formazione: Lloris, Koundé, Varane, L. Hernandez, Pavard, Tchouameni, Pogba, T. Hernandez, Griezmann, Mbappé, Benzema. A disposizione: Costil, Maignan, Kimpembe, Martial, Diaby, Dubois, Guendouzi, Upamecano, Veretout, Ben Yedder. All.: Deschamps.