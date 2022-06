Il ct azzurro alla vigilia dell'esordio in Nations League: "Bisogna rimboccarsi le maniche, pedalare forte e cercare delle soluzioni. La strada è più in salita rispetto al 2018, ci vorra un po' di tempo"

L'inizio di un nuovo corso. È la parola d'ordine per l'Italia e Roberto Mancini in vista dell'esordio in Nations League contro la Germania. Una sfida che segnerà il via di un nuovo ciclo per gli azzurri, ma con qualche difficoltà in più secondo il commissario tecnico rispetto a quattro anni fa.

L'impressione è che tutti siano appesi a cosa ha dato Mancini e cosa potrà dare ancora alla Nazionale.

"Veniamo da una delusione pesante che non è la partita contro l'Argentina, ma l'altra. Non è così semplice. Quando le cose non vanno bisogna rimboccarsi le maniche, pedalare forte e cercare delle soluzioni, cosa che a volte in Italia è difficile".

La salita è più ripida rispetto a quattro anni fa?

"La strada è un po' più in salita. Quattro anni fa c'erano giocatori che non avevano mai giocato insieme e avevano un pensiero di calcio diverso, ma messi insieme con un'idea si sono rivelati straordinari. Adesso non tutti i calciatori che abbiamo giocano in Serie A e hanno pochissima esperienza internazionale. Ci vorrà un po' di tempo".

I giocatori internazionali mancano soprattutto in attacco?

"Sì, abbiamo solo Belotti e Immobile che hanno dato e adesso non stanno bene fisicamente, poi c'è poco. Ci sono Raspadori e Scamacca che hanno disputato poche partite a livello internazionale e questo pesa in determinati contesti. Va data loro la chance di giocare e acquisire esperienza".

Si aspetta maggiore aiuto da parte dei club?

"Se ci sarà aiuto, bene. Altrimenti, come già fatto quattro anni fa, troveremo delle soluzioni da soli".

Locatelli, Bastoni e Tonali possono essere la base per il futuro?

"Sì, ma sono già calciatori con esperienza e che giocano in squadre importanti da alcuni anni. Oltre loro dobbiamo inserire giovani che non hanno tanta esperienza".