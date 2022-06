Italia-Ungheria, Mancini cambia: Gnonto dal 1'

Seconda gara di Uefa Nations League per gli Azzurri. Il Ct Mancini cambia 10 uomini e lancia diversi esordienti, tra cui Scalvini e Gatti. Chance dal primo minuto per Gnonto. Più conservativo Marco Rossi. Di seguito le probabili formazioni di Italia e Ungheria. Calcio d'inizio ore 20.45

Dopo il pareggio contro la Germania allo stadio Dall'Ara di Bologna, l' Italia ospita l' Ungheria di Marco Rossi per la seconda giornata della Uefa Nations League . Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, la Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini cerca la prima vittoria nella competizione. La gara contro l'Ungheria sarà l'occasione per una nuova rivoluzione azzurra : il Ct ha in programma di lanciare nuovi giocatori per poterli visionare. Calcio d’inizio alle ore 20.45 .

Italia, Mancini ne cambia 10

Come già fatto contro la Germania, il Ct azzurro cambia 10 giocatori. L'unico confermato è Gigio Donnarumma, che ha recuperato dai problemi alla mano accusato nei giorni scorsi. Davanti a lui, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Al centro toccherà Luiz Felipe e Federico Gatti, entrambi all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Altro esordio anche per Giorgio Scalvini: il classe 2003 sarà affiancato da Pessina e Locatelli. In avanti toccherà a Belotti, supportato da Alessio Zerbin (esordio anche per il classe 1999) e Wilfried Gnonto.