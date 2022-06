Nations League, il calendario delle gare di oggi

Sei le gare in programma oggi: tornano in campo gli azzurri di Roberto Mancini contro l'Ungheria a Cesena. Nello stesso gruppo si sfideranno Germania e Inghilterra. Il programma delle partite di oggi, con orari e canali per poterle seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continuano lo spettacolo e le emozioni di Nations League. Oggi si giocheranno sei partite, tutte valide per la seconda giornata. È anche il giorno della seconda partita per l'Italia di Roberto Mancini, che alle 20.45 affronterà l'Ungheria all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Alla stessa ora scenderanno in campo anche Germania e Inghilterra nello stesso raggruppamento degli azzurri. In Lega B scenderà in campo il gruppo 3, con la Finlandia che sfiderà il Montenegro alle ore 18.00, mentre la Romania affronterà in trasferta la Bosnia-Erzegovina alle 20.45. Nessuna gara in Lega D, ma in Lega C sarà il turno del gruppo 1, dove si sfideranno Lituania-Turchia e Isole Far Oer- Lussemburgo, entrambe alle 20.45.