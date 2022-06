Southgate: "Imbarazzante giocare a porte chiuse"

Nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Italia, il ct inglese Southgate ha parlato della squalifica ordinata dalla Uefa dopo i disordini avvenuti nella finale di Wembley di un anno fa: "Imbarazzante per il nostro Paese. Quelli che hanno fatto disordini non sono sicuro fossero tifosi di calcio". Poi il campo: "Vogliamo vincere ma conoscere anche qualche ragazzo. Foden e Phillips in forse per partire dall'inizio, ma sono tutti disponibili" NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE DEI GIRONI Condividi

"È imbarazzante per l'Inghilterra, come Paese, giocare le nostre partite in casa a porte chiuse": queste le parole di Gareth Southgate, ct della nazionale inglese, alla viiglia del match di Nations League contro l'Italia che si giocherà sabato sera a Wolverhampton davanti a un ristretto pubblico, composto da soli tremila giovanissimi sotto i 14 anni, frutto della sanzione imposta dall'Uefa alla Football Association (Fa) in seguito agli incidenti avvenuti 12 mesi fa prima e durante la finale di Wembley. "E' sicuramente una situazione molto imbarazzante per il nostro Paese, anche perché la stragrande maggioranza di chi ha causato quei disordini non è un tifoso di calcio - ha proseguito Southgate -. Ma ne abbiamo già parlato abbastanza. I tifosi che ci hanno seguito martedì a Monaco, in larghissima maggioranza si sono comportati benissimo, ed è così che dovrebbe sempre essere".

"Vogliamo vincere ma anche conoscere qualche giocatore" leggi anche Pirlo al Karagumruk: i mister italiani all'estero Arrivando poi al calcio giocato, Southgate ha dato qualche indicazione sullo stato del suo gruppo: "Credo che giocare partite come questa, di livello top, sia una cosa buona per qualche giocatore. Non si può dare spazio a dei ragazzi solo in determinate partite, altrimenti non c'è modo per noi di conoscerli né per loro di conoscere le tattiche e le dinamiche di certi match. Noi vogliamo vincere queste partite, ma vogliamo anche dare chance ad alcuni ragazzi per conoscerli e fargli acquisire esperienza".

La probabile formazionne dell'Inghilterra leggi anche Crisi Barça: "500 milioni per salvare il club" Dal gruppo ai singoli. Solo due giocatori sono in forse per partire dall'inizio, ma non sono forfait. Si tratta di Foden e Phillips: "Phil è tornato ad allenarsi con noi (ha avuto il Covid, ndr). Sta migliorando, ma non così velocemente per essere sicuro di poter giocare, anche se vorrebbe. Lo monitoreremo. Kalvin (uscito nel match contro la Germania a causa di una problema a una gamba dovuto a uno scontro di gioco, ndr) non si è allenato in gruppo: è in dubbio, vedremo domani. Per il resto sono tutti disponibili", ha detto Southgate. Queste, dunque, le sue possibili scelte. Inghilterra (4-2-3-1) probabile formazione: Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane. Ct.: Southgate.