Prima del match di Nations League tra Inghilterra e Italia, Harry Kane è stato autore di una simpatica gaffe. L’attaccante ha elencato le squadre secondo lui favorite per il prossimo Mondiale. Tra queste ha inserito anche la Nazionale di Roberto Mancini, dimenticando però che gli Azzurri purtroppo non sono riusciti a qualificarsi per Qatar 2022: "Ci saranno tante buone squadre, alcune delle quali europee, come la Germania, la Francia, la Spagna e l’Italia"

