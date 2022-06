Con il primo posto nel Gruppo 3 della Lega A di Nations League, l'Italia torna a far visita all'Inghilterra. Non si gioca a Wembley ma al Molineux di Wolverhamprton. Mancini cambia ancora tanto: in difesa ci sono Di Lorenzo, Acerbi e Gatti oltre a Dimarco. Torna Frattesi a centrocampo. Pessina e Pellegrini nel tridente con Scamacca. Southgate manda in campo gli 'italiani' Tomori e Abraham. In campo anche Sterling e Grealish. Calcio d'inizio alle 20.45

NATIONS LEAGUE, I RISULTATI LIVE