Nations League oggi: c'è Inghilterra-Italia

Tra le dieci gare valide per la terza giornata della competizione in programma questa sera c'è anche Inghilterra-Italia: gli azzurri sono primi nel gruppo 3 di Lega A con quattro punti in due partite. Il programma completo con date, orari e programmazione tv

Prosegue la Nations League con ben 10 gare valide per la terza giornata della competizione in programma quest’oggi. A scendere in campo in serata ci sono anche gli azzurri di Roberto Mancini: Italia che affronta l’Inghilterra – squadra battuta nella finale dell’Europeo lo scorso luglio – al Molineux Stadium di Wolverhampton. Gli azzurri sono primi nel gruppo tre con 4 punti, gli inglesi invece ultimi con un solo punto dopo due gare. Sempre per la Lega A si giocano anche Ungheria-Germania, Galles-Belgio e Olanda-Polonia. Quattro gare in programma anche nella Lega B: si parte con Ucraina-Armenia alle 15, alle 18 invece si affrontano Repubblica d’Irlanda e Scozia, alle 20.45 Romania-Finlandia e Montenegro-Bosnia. Per la Lega C sono invece due le gare in calendario: Isole Faroe-Lituania alle 18 e Lussemburgo-Turchia alle 20.45.