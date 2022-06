Ultimo impegno nella Uefa Nations League per gli Azzurri, che faranno visita alla Germania. Il Ct Mancini cambia ancora: Frattesi dal 1' e tridente piccolo con Raspadori in attacco supportato da Gnonto e Politano. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni di Germania e Italia. Calcio d'inizio ore 20.45

Dopo la gara del Molineux Stadium contro l'Inghilterra, altra affascinante trasferta per l'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri, capolisti con cinque punti nel gruppo 3 della Lega A, sono attesi dalla Germania, a quota 3 punti. La gara, valevole per il quarto turno di Uefa Nations League, è l'ultimo impegno degli azzurri prima delle vacanze. Per l'occasione, il Commissario tecnico Mancini cambierà ancora. Germania e Italia si sfideranno al Borussia-Park di Mönchengladbach, con calcio d'inizio alle ore 20.45.