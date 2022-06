Alla vigilia del quarto match di Nations League contro l'Italia, il ct tedesco ha parlato in conferenza: "Gli Azzurri stanno facendo bene, per noi non sarà facile ma voglio che i miei ragazzi diano tutto per andare in vacanza con una vittoria". Poi annuncia: "Tornano Rüdiger e Gnabry". Neuer: "Sono anni che non battiamo l'Italia nei novanta minuti. Vogliamo vincere"

Manca ormai un giorno all'ultimo appuntamento ufficiale della stagione per Germania e Italia. Le due Nazionali si affronteranno martedì sera alle 20:45 al Borussia Park di Monchengladbach, per il quarto match della Nations League 2022/2023. Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, il ct della Germania, Hansi Flick, ha presentato così la sfida: "L'Italia sta facendo bene, ha una buona squadra e credo che Mancini possa creare la Nazionale per i prossimi anni. Non sarà facile, ma voglio che i giocatori ce la mettano tutta per andare in vacanza con una vittoria. Il nostro obiettivo è arrivare nelle Final Four, ma dobbiamo fare un salto di qualità. O forse anche due o tre". Poi annuncia due ritorni importanti in gruppo: "Riavrò a disposizione sia Rüdiger (a cui nell'ultimo turno era stato concesso una giornata di riposo, ndr) che Serge Gnabry (che era stato out a causa di un problema muscolare, ndr)".