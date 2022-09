Nations League, il calendario delle partite di oggi

Sono sette le partite di Nations League in programma quest'oggi. Si parte alle 18 con Georgia-Macedonia del Nord e Estonia-Malta, poi occhi inevitabilmente puntati sull'Italia, impegnata alle 20:45 a San Siro contro l'Inghilterra nel remake della finale di Euro 2020. Nel nostro stesso girone scontro al vertice tra Germania e Ungheria (diretta su Sky Sport Uno), interessante in Lega B la sfida tra Bosnia e Montenegro. Tutte le gare e gli orari

È il momento degli Azzurri. Prosegue la quinta giornata di Nations League e inevitabilmente i fari sono puntati sull'Italia, che alle 20:45 sfiderà l'Inghilterra a San Siro nel gruppo 3 della Lega A. La Nazionale di Mancini è attualmente al terzo posto con 5 punti, mentre gli inglesi di Southgate chiudono il raggruppamento con appena 2 punti. L'altro match del girone, Germania-Ungheria, è lo scontro diretto per la vetta. I tedeschi sono secondi con 6 punti, mentre la Nazionale di Marco Rossi guida il raggruppamento a quota 7: calcio d'inizio alle 20:45. Per il gruppo 3 della Lega B, entrambe alle 20:45, in campo la Bosnia-Erzegovina contro il Montenegro e la Finlandia contro la Romania: le prime due comandano il girone rispettivamente con 8 e 7 punti, Finlandia e Romania chiudono a quota 4 e 3. Nel gruppo 4 della Lega C la Georgia capolista (10 punti) ospita la Macedonia del Nord (7) alle 18, mentre alle 20:45 la Bulgaria (3 punti) cerca la vittoria contro il fanalino di coda Gibilterra (1). Infine, per il gruppo 2 della Lega D, scontro diretto alle 18 tra Estonia e Malta, entrambe in vetta con 6 punti nel raggruppamento a tre con San Marino (l'Estonia ha giocato due partite, Malta tre).