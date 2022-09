Il commento di Matteo Marani dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra in Nations League: "Successo significativo per la Nazionale per l'approccio alla partita, per lo spirito e per il coraggio, finalmente abbiamo rivisto un gruppo". Sui giocatori: "Il miglior Bonucci. Donnarumma? In forma. E che gioiello Raspadori!". Guarda il video

