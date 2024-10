Un senso di dispiacere è il sentimento ricorrente nello spogliatoio azzurro dopo il 2-2 col Belgio. Dimarco: "Siamo stati sfortunati su quell’episodio. Questo è il calcio, ma abbiamo fatto una grande partita, bisogna proseguire con questo spirito". Tonali: "Per 40' ci siamo divertiti ed è quello che è mancato nell'ultimo anno". Cambiaso: "Meritavamo di più". Pisilli, all'esordio in Nazionale: "Un sogno che si avvera" TABELLINO - PAGELLE - CLASSIFICHE NATIONS LEAGUE

Federico Dimarco è stato tra i migliori nel match dell'Olimpico pareggiato contro il Belgio per 2-2 ma con l'Italia che fino all'espulsione di Pellegrini aveva dominato. L'esterno dell'Inter è un po' il portavoce del sentimento che serpeggia tra gli Azzurri nel dopogara: "Il calcio è così, si vive di episodi. Siamo stati sfortunati su quell’episodio, difendere 60 minuti con il Belgio non era facile e ci teniamo il pareggio che è un risultato importante - dice - Abbiamo fatto una grande partita, fino all’espulsione ma anche dopo. Ho visto disponibilità da parte di tutti, questo è lo spirito che ci deve portare avanti". Sul lancio in occasione del raddoppio: "Come Calhanoglu? No, in Champions due anni fa ne ho fatto uno simile. Non faccio paragoni con nessuno”. La Nazionale continua a crescere: "Siamo ripartiti alla grande dopo un brutto Europeo. Cerchiamo di muoverci sempre nel modo giusto per creare spazio al compagno e si è visto, sia oggi che nelle due gare precedenti".

Tonali: "Per 40' ci siamo divertiti, questo è mancato nell'ultimo anno" Sulla falsariga di Dimarco anche Sandro Tonali che è l'uomo 'nuovo' della Nazionale di Spalletti: ""E' stata una gara positiva, il rosso fa parte del calcio e dobbiamo accettare tutto. Abbiamo dimostrato di saper giocare, era difficile riconfermarsi perché era ciò che tutti si aspettavano e noi abbiamo dimostrato di essere una squadra nei primi 40 minuti - spiega - Accettiamo che dopo un cartellino rosso la partita possa cambiare, anche perché hanno subito segnato, ma per un'ora abbiamo tenuto duro contro un avversario davvero tosto". Una Nazionale certamente più serena e spensierata rispetto all?Europeo: "Nei primi 40 minuti si notava anche divertimento in campo ed è ciò che ci è mancato nell'ultimo anno. E' quello che ci piace di più. Poi questo divertimento è diventato sofferenza, ma siamo rimasti uniti e compatti e siamo riusciti a finire la gara a testa alta".

Cambiaso: "Peccato perché meritavamo di più" Un po' di rammarico per Andrea Cambiaso autore del gol del vantaggio azzurro: "Abbiamo fatto tante cose belle, guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sono molto contento per il gol, lì per lì non ci credevo nemmeno perché mi son subito girato per capire se era o meno fuorigioco. Peccato per il punto, forse meritavamo qualcosa in più perché anche in dieci ci siamo sacrificati. Ma andiamo avanti".

Pisilli: "Un sogno, ho provato a dare il mio contributo" Emozionato, invece, Niccolò Pisilli che ha esordito in Nazionale nel finale del match con il belgio proprio nel suo stadio, l'Olimpico: "Un sogno che si avvera. Quando inizi a giocare da bambino pensi a questo e averlo fatto all’Olimpico è stato ancora più bello - dice - Ho provato a dare il mio contributo, entrare con paura è peggio. Sono contento che abbiamo conservato il pareggio. Il livello in Nazionale è altissimo e cerco di imparare da tutti il più possibile". Su Pellegrini: "Era dispiaciuto, ma Lorenzo è un grandissimo giocatore. Un piccolo episodio non cambia il valore che ha".