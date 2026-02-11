Gianluigi Buffon , capo delegazione della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a La Stampa e ha parlato anche del mancato svolgimento dello stage di preparazione in vista dei playoff per i Mondiali 2026. "Io sono uno che ha sempre fatto di necessità virtù", ha detto l'ex portiere della Juve. " Da uomo, calciatore e ora dirigente non ho mai pensato a crearmi alibi. Abbiamo fatto delle proposte, purtroppo non sono andate in porto e stop: il motivo per il quale ci stiamo dannando l’anima è talmente grande, elevato, forte e bello… ".

"Gattuso è stato eccezionale, nessuno come lui"

Il calendario intasato non ha permesso di procedere con lo stage a febbraio: "Non ci aspettavamo aiuti e quindi il nostro unico focus è cercare di arrivare a quelle due sfide nel miglior modo possibile, dando un’idea di collettivo e di altruismo che sia fuori dal comune", ha detto Gigi Buffon a La Stampa. Il Ct Rino Gattuso, però, ha già trovato il modo per compattare il gruppo: "Il mister è stato veramente eccezionale. Nessuno come lui, che ogni settimana sente tutti i giocatori, conosce i tasti e le modalità per far sì che non si disperda l’energia positiva. Noi siamo convinti che stia dando e darà ancora tanto". Che cosa preoccupa? "Che la squadra mantenga questa condizione psicofisica… Ma dei segnali li abbiamo già avuti: quello più forte arriva dagli interisti, visto come era finita la stagione".