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Nations LeagueGiornata 1 - venerdì 25 settembre 2026Giornata 1 - ven 25 setStadio Olimpico
Italia
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Italia-Belgio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Torna in campo la Nazionale dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali, l'Italia esordisce in Nations League contro un avversario ostico come il Belgio. Mancini schiera subito dal 1' Romano, Pio Esposito nel tridente completato da Cambiaghi. In difesa Calafiori a sinistra. Van Bommel con De Ketelaere riferimento più avanzato, ci sono De Bruyne e Moreira. Si gioca all'Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle 20.45

I RISULTATI LIVE

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. Ct. Mancini

 

BELGIO (4-3-3):  Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts. Ct. Van Bommel

LIVE
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L'attuale allenatore del Belgio Mark Van Bommel ha giocato tra le fila del Milan, vincendo anche uno scudetto con il club Rossonero.

10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League

Alcuni sono giovanissimi, altri hanno qualche anno in più ma sono pronti al loro esordio assoluto con la maglia della loro nazionale. Su Sky e NOW arriva la Nations League: ecco alcuni dei talenti più interessanti, i loro identikit e dove giocano

10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League

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Nations League, i risultati in diretta live di oggi: in campo Turchia e Francia

Nations League, i risultati della 1^ giornata LIVE

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I risultati delle partite giocate ieri

Si è aperta ufficialmente la Nations League 2026/27. Il Portogallo di CR7 comincia con una vittoria di misura (a firma Joao Felix), l'Olanda agguanta la Germania nel recupero e sempre nell'extratime Douvikas completa la rimonta della Grecia in Serbia. La Norvegia batte la Danimarca con doppio Haaland, vince al 90' l'Austria. Il torneo è in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Vincono Portogallo e Norvegia, Grecia ok al 95'

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Italia-Belgio, minuto di silenzio per Mazzola e omaggio a Baresi all'Olimpico

Prima di Italia-Belgio, in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma per la Nations League, la Figc renderà omaggio a Sandro Mazzola e Franco Baresi, morti nelle ultime settimane. Per Mazzola sarà osservato un momento di raccoglimento mentre prima del fischio d'inizio verrà omaggiato anche Baresi

Italia-Belgio, minuto di silenzio per Mazzola e omaggio a Baresi all'Olimpico

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1195 giorni dopo l'ultima partita del suo primo mandato come commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini torna in panchina per la sfida tra gli Azzurri e il Belgio

Nations League 2026-2027, le classifiche dei gironi: l'Italia nel gruppo 1

È cominciata la Nations League 2026/27, con le prime partite della giornata inaugurale. Un punto a testa per Germania e Olanda, ne approfitta per ora la Grecia. Iniziano con una vittoria Portogallo e Norvegia nel gruppo 4 della Lega A. Di seguito le classifiche di tutti i gironi: l'Italia debutta venerdì. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tutte le classifiche dei gironi di Nations League

Tutte le classifiche dei gironi di Nations League

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Nella rosa dell'Italia per la partita ci sono molti giovani che potrebbero esordire, tra cui il talento del Cagliari Alessandro Romano, pronto a partire titolare a centrocampo dopo aver deciso di rappresentare gli Azzurri dopo aver militato nelle nazionali giovanili svizzere

Nations League, marcatori all-time: Haaland sempre più primo, l'Italiano più prolifico a 4

Al via la Nations League ed Erling Haaland continua a segnare: è in testa alla classifica marcatori all-time della competizione, ancora di più dopo la doppietta con la Norvegia contro la Danimarca. Ha una media monstre con 21 reti in 17 presenze. Lo segue "l'eterno" CR7, mentre Mbappé è lontano dal podio. E gli italiani? Nessuno nella top 10, al momento: i migliori marcatori azzurri sono Raspadori, Frattesi e Pellegrini, tutti con 4 reti

BOMBER NATIONS LEAGUE: Haaland doppia Mbappé, CR7... è lì

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Calendario Serie A 2026-2027, anticipi e posticipi fino alla 19^ giornata

La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi dalla 13^ alla 19^ giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie alla 12^. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12.30 (Lazio-Roma domenica 13 dicembre, Juventus-Torino mercoledì 6 gennaio) mentre il big match Roma-Juventus sarà in diretta su Sky sabato 19 dicembre alle 20.45. Di seguito tutte le date, gli orari e le sfide da seguire in diretta su Sky

Serie A, ufficiali anticipi e posticipi fino alla fine del girone d'andata

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L'ultima Italia di Mancini: la formazione schierata contro l'Olanda nel 2023

La partita con il Belgio segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. La sua ultima partita da Ct risale al 18 giugno 2023, finale per il terzo posto della Nations League contro l'Olanda, battuta 3-2 grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa. Ma chi scese in campo quel giorno con il 4-3-3 scelto da Mancini? Ecco l’undici titolare di quella che, fino a oggi, è stata l’ultima partita da commissario tecnico degli Azzurri

Contro il Belgio inizia il Mancini-bis: ricordi la sua ultima formazione dell'Italia?

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Sei giocatori che militano in Serie A sono stati convocati dal nuovo commissario tecnico del Belgio, Mark van Bommel: Koni De Winter del Milan e Arthur Theate del Bologna in difesa; Kevin De Bruyne del Napoli (nella foto) e Mandela Keita del Parma a centrocampo e Charles De Ketelaere dell'Atalanta e il neo acquisto del Milan Diego Moreira in attacco.

Nations League, quanto incassano i club: dalla Uefa 4mila euro a partita per giocatore

Stanziati 104 milioni di euro per il Club Benefits Programme: alle società europee vanno 3.845 euro per ogni calciatore inserito nella distinta ufficiale delle partite di Nations League e qualificazioni a Euro 2028

Nations League, quanto incassano i club per ogni giocatore convocato

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Lo spogliatoio dell'Italia all'Olimpico

Mancini: "Proveremo a riconquistare la gente"

"Un po' di nostalgia di quello che è stato qualche anno fa. Un momento fantastico, arrivandoci dopo un po' di tempo: la squadra fece qualcosa di straordinario. Tutti dobbiamo dimostrare ogni volta che andiamo in campo, questo accade in qualsiasi lavoro - dice alla Rai - La squadra deve fare una buona partita e, se possibile, far divertire i tifosi. Questa è l'unica strada per riconquistare la gente: ci vorrà tempo, ma ce la possiamo fare".

La formazione del Belgio in grafica

La formazione dell'Italia in grafica

Belgio, le scelte di formazione

Prima anche per Van Bommel sulla panchina del Belgio. De Ketelaere confermato al centro dell'attacco con il milanista Moreira e Godts a completare il tridente. Centrocampo di qualità con  Tielemans, Raskin e De Bruyne

Italia, le scelte di formazione

Ipotesi della vigilia confermate dalle scelte di Mancini. Coppola sostituisce Bastoni accanto a Mancini con Calafiori a sinistra. A centrocampo esordio per Romano da play con Barella e Tonali ai lati. Davanti tridente con Pio, Kean e Cambiaghi

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. Ct. Mancini

BELGIO (4-3-3):  Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts. Ct. Van Bommel

Statistiche e curiosità

Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni hanno vinto EURO 2020 con Roberto Mancini.

I numeri di Pio con la maglia Azzurra

Pio Esposito ha segnato cinque gol in nove presenze con l'Italia.

Lavia a caccia della seconda presenza con il Belgio

Il centrocampista del Chelsea Romeo Lavia potrebbe collezionare la sua seconda presenza con la nazionale belga dopo quella a marzo 2023.

Godts secondo miglior marcatore dell'Eredivisie nella scorsa stagione

Mika Godts è stato il secondo miglior marcatore dell'Eredivisie olandese la scorsa stagione e in estate si è trasferito al Paris Saint-Germain.

Il 2-2 maturato in Nations League

Le due squadre hanno dato vita a una partita emozionante nella scorsa fase a leghe, con i gol di Maxim De Cuyper e Leandro Trossard che hanno permesso al Belgio di rimontare da un 2-0.

I precedenti tra Italia e Belgio

I precedenti sorridono agli Azzurri (17 vittorie in 26 partite), così come il fresco ricordo dell'edizione del 2024, quando l'Italia pareggiò in casa e vinse poi per 1-0 a Bruxelles qualificandosi per la fase a eliminazione diretta del torneo.

Il 2-1 al Belgio verso la conquista dell'Europeo

Un altro precedente particolarmente significativo è quello degli Europei del 2021: nei quarti di finale l’Italia superò il Belgio per 2-1, proseguendo poi il proprio cammino fino alla conquista del torneo

Mancini, inizia l'era-bis

Roberto Mancini torna sulla panchina della Nazionale dopo averla già guidata per oltre cinque anni, dal maggio 2018 all’agosto 2023. Laureatosi campione d’Europa l’11 luglio 2021, da Ct oltre al trionfo di Wembley ha raggiunto per due volte la fase finale della UEFA Nations League, piazzandosi al terzo posto nelle edizioni 2020/2021 e 2022/2023

Mancini, 37 gare di fila senza sconfitte alla guida dell'Italia

Nella veste di commissario tecnico ha fatto inoltre registrare la striscia di 37 gare consecutive senza sconfitte sulla panchina della Nazionale, interrotta dalla Spagna e dalla doppietta di Ferran Torres nella semifinale della Nations League 2020/2021

Mancini, 519 panchine nelle squadre di club

Roberto Mancini ha all’attivo 519 panchine con i club nei campionati nazionali, tra Italia, Inghilterra, Russia, Turchia e Qatar; a bilancio ha 287 successi, una percentuale di vittoria del 55%