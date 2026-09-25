Al via la Nations League ed Erling Haaland continua a segnare: è in testa alla classifica marcatori all-time della competizione, ancora di più dopo la doppietta con la Norvegia contro la Danimarca. Ha una media monstre con 21 reti in 17 presenze. Lo segue "l'eterno" CR7, mentre Mbappé è lontano dal podio. E gli italiani? Nessuno nella top 10, al momento: i migliori marcatori azzurri sono Raspadori, Frattesi e Pellegrini, tutti con 4 reti