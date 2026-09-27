 I calciatori italiani con gli stipendi più alti al mondo. La classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

I calciatori italiani con gli stipendi più alti al mondo

CLASSIFICA fotogallery
20 foto

È tempo di pausa per le Nazionali, sosta che vede in campo anche la nuova Italia di Mancini. A proposito di Azzurri, quali sono gli italiani dagli stipendi lordi più elevati in tutto il mondo? Sul podio un trio di scena all'estero, metà della top 20 è invece impegnata in Serie A. Di seguito tutti i dati di Transfermarkt per ingaggio annuo

I CALCIATORI CON GLI STIPENDI PIÙ ALTI IN EUROPA

Calcio: altre fotogallery

Atalanta, Scalvini rinnova fino al 2031

Calciomercato

L'Atalanta blinda Giorgio Scalvini: ufficiale il rinnovo fino al 2031 per il difensore classe...

58 foto

L'Italia tra i coccodrilli: gli stadi più strani

NEL MONDO

Stadi curiosi, assurdi o sorprendenti in giro per il mondo tra coccodrilli, montagne, impianti...

31 foto

Mancini divide l'Italia, 10 non vanno in Turchia

Nations League

L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida...

13 foto

Totti compie 50 anni: la sua carriera in figurine

50 anni

Francesco Totti compie 50 anni. La metà li ha trascorsi con la maglia della Roma addosso....

29 foto

Empoli, Pagliuca si dimette: Andreoletti è in pole

Serie B

Guido Pagliuca ha rassegnato le dimissioni e non è più l'allenatore dell'Empoli. Avvio...

4 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza