I calciatori italiani con gli stipendi più alti al mondo
È tempo di pausa per le Nazionali, sosta che vede in campo anche la nuova Italia di Mancini. A proposito di Azzurri, quali sono gli italiani dagli stipendi lordi più elevati in tutto il mondo? Sul podio un trio di scena all'estero, metà della top 20 è invece impegnata in Serie A. Di seguito tutti i dati di Transfermarkt per ingaggio annuo
- Stipendio lordo annuo: 6 milioni di euro
* Per tutti i giocatori in classifica si fa sempre riferimento agli stipendi lordi e senza bonus
- Stipendio lordo annuo: 6 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 6,5 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 6,5 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 6,5 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 6,5 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 6,6 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 7 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 7,3 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 7,4 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 7,4 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 8,5 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 9,1 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 9,7 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 10,2 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 12 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 12,2 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 16 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 16,7 milioni di euro
- Stipendio lordo annuo: 30 milioni di euro