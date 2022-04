Nuova avventura per Paulo Dybala, che sarà protagonista della docuserie "Fútbol nómada" dedicata ai campi da calcio più particolari in Europa. Anticipiamo la Joya e andiamo alla ricerca di stadi curiosi e impianti assurdi, vere sorprese in giro per il mondo. Ce n'è davvero per tutti i gusti: li avevate mai visti?