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Coccodrilli e stadi galleggianti, i campi da calcio più strani del mondo

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©Getty

Stadi curiosi, assurdi o sorprendenti in giro per il mondo tra coccodrilli, montagne, impianti galleggianti, opere d'arte, Simpson e fortezze medioevali. In uno di questi vedremo all'opera lunedì la Nazionale di Roberto Mancini, ospite della Turchia: e voi li avevate mai visti?

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