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STADIO JANGUITO MALUCELLI (Curitiba, Brasile)



Ecco l'impianto eco-compatibile. Siamo in Brasile e ha una capienza di 6mila spettatori. La costruzione è famosa in tutto il mondo per essere interamente "verde": le gradinate sono infatti scavate nel terreno e ogni componente dello stadio è stato costruito senza l’uso di cemento