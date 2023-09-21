Coccodrilli e stadi galleggianti, i campi da calcio più strani del mondo
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Stadi curiosi, assurdi o sorprendenti in giro per il mondo tra coccodrilli, montagne, impianti galleggianti, opere d'arte, Simpson e fortezze medioevali. In uno di questi vedremo all'opera lunedì la Nazionale di Roberto Mancini, ospite della Turchia: e voi li avevate mai visti?
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