Serie A, i centrocampisti centrali più preziosi: al 1° posto Barella davanti a McTominay

classifica fotogallery
16 foto

Chi è il centrocampista centrale più prezioso della Serie A? Dopo gli aggiornamenti di ottobre di Transfermarkt, Barella resta in vetta a questa speciale classifica nonostante il calo di valore. Sul podio due giocatori attualmente primi in Serie A

GLI ITALIANI PIÙ PREZIOSI AL MONDO

    Serie A: Ultime Notizie

    Lautaro: "Trasmetto lo spirito Inter ai giovani"

    Serie A

    Capitano e vicecapitano dell'Inter si raccontano ai canali social nerazzurri giocando con una...

    De Siervo: "Milan-Como all'estero per crescere"

    Serie A

    A margine dell'assemblea di Lega, l’amministratore delegato della Lega Serie A  Luigi De...

    Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve

    milan

    Allegri vuole scuotere Leao per riportarlo al centro di questo Milan. Dopo la prestazione...