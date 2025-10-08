Serie A, i centrocampisti centrali più preziosi: al 1° posto Barella davanti a McTominay
Chi è il centrocampista centrale più prezioso della Serie A? Dopo gli aggiornamenti di ottobre di Transfermarkt, Barella resta in vetta a questa speciale classifica nonostante il calo di valore. Sul podio due giocatori attualmente primi in Serie A
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Fiorentina
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Bologna
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Roma
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Genoa
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 27 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 32 milioni di euro
- Squadra: Lazio
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Atalanta
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Napoli
- Valore di mercato: 65 milioni di euro
- Squadra: Inter