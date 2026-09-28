Pio e Sebastiano Esposito scrivono una pagina di storia della Nazionale: entrambi contro la Turchia, diventando la quarta coppia di fratelli a giocare insieme con l'Italia maggiore. E non è l'unico record: gli ultimi a essere schierati insieme dal primo minuto erano stati Aldo e Luigi Cevenini addirittura nel 1915... Dai Milano agli Inzaghi, passando per Baresi e Zenoni: ecco tutti i precedenti di fratelli in Azzurro

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