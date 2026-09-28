Italia, i fratelli che hanno giocato insieme in Nazionale: Pio e Seba sono la 4^ coppia
Pio e Sebastiano Esposito scrivono una pagina di storia della Nazionale: entrambi contro la Turchia, diventando la quarta coppia di fratelli a giocare insieme con l'Italia maggiore. E non è l'unico record: gli ultimi a essere schierati insieme dal primo minuto erano stati Aldo e Luigi Cevenini addirittura nel 1915... Dai Milano agli Inzaghi, passando per Baresi e Zenoni: ecco tutti i precedenti di fratelli in Azzurro
- Sebastiano e Pio Esposito partono titolari contro la Turchia e diventano così la quarta coppia di fratelli a giocare insieme con la Nazionale maggiore. E non è finita qui: in Azzurro c'è stato negli anni scorsi anche il terzo fratello, Salvatore
- Partite giocate insieme in Nazionale: 3
- Prima volta: Italia-Francia 3-4, 17 marzo 1912
- Furono la prima coppia di fratelli a condividere il campo con la maglia della Nazionale. Giuseppe era già uno dei leader dell'Italia e indossò anche la fascia da capitano
- Partita giocata insieme: Italia-Svizzera 3-1
- Data: 31 gennaio 1915
- Partirono entrambi titolari e segnarono tutti i gol dell'Italia: doppietta di Aldo e rete di Luigi, che proprio quella sera faceva il suo esordio in Nazionale
- Partita giocata insieme: Italia-Inghilterra 1-0
- Data: 15 novembre 2000
- Simone entrò nella ripresa mentre Filippo era già in campo: i due fratelli condivisero il campo per 11 minuti. Prima degli Esposito erano stati gli ultimi fratelli a giocare insieme con l'Italia
- Beppe Baresi: 18 presenze in Nazionale
- Franco Baresi: 81 presenze
- I due fratelli arrivarono entrambi nella Nazionale maggiore e furono anche convocati insieme per l'Europeo del 1980. Non riuscirono però mai a scendere contemporaneamente in campo con la maglia dell'Italia
- Cristian Zenoni: 2 presenze in Nazionale
- Damiano Zenoni: 1 presenza
- I gemelli, cresciuti insieme nell'Atalanta, arrivarono entrambi in azzurro nei primi anni Duemila. Furono anche convocati nello stesso periodo, ma non riuscirono mai a giocare insieme con la Nazionale maggiore
- Carlo Rampini: 8 presenze e 3 gol
- Alessandro Rampini: 1 presenza
- Entrambi protagonisti nella Pro Vercelli, vestirono anche la maglia dell'Italia. Le loro esperienze in Nazionale arrivarono però in momenti diversi e non si incrociarono mai in campo
- Mario Varglien: 1 presenza in Nazionale
- Giovanni Varglien: 3 presenze
- Compagni nella Juventus degli anni Trenta, i due fratelli arrivarono entrambi anche in Nazionale. Le loro esperienze azzurre, però, non coincisero mai sul campo
- Fabio Cannavaro: 136 presenze in Nazionale
- Paolo Cannavaro: convocato, ma senza presenze
- Fabio è diventato uno dei simboli della storia azzurra, fino a sollevare da capitano il Mondiale del 2006. Anche Paolo entrò nel giro della Nazionale e venne convocato ma non riuscì mai a esordire con l'Italia maggiore.