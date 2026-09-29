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Calafiori, maglia a un bambino turco che esplode di gioia. VIDEO

che tenerezza...

Il difensore azzurro regala la sua maglietta a un piccolo tifoso che lo ha aspettato a lungo dopo la partita: la reazione del bimbo è tutta da vedere nel video qui sotto...

TURCHIA-ITALIA 1-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE - CALENDARIO

Dopo il fischio finale di Turchia-ItaliaRiccardo Calafiori, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, ha regalato la sua maglia a un bambino turco. Il piccolo tifoso, che aveva aspettato a lungo sotto la pioggia mentre il difensore azzurro completava la seduta di scarico, gli ha chiesto la maglietta e quando l'ha ricevuta si è lasciato andare a un'esultanza incontenibile. Salti di gioia che sono stati catturati dalle telecamere della Rai...

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