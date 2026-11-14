Oggi su Sky e in streaming su NOW aprono il weekend alle 15 Kosovo-Israele (Sky Sport Max), alle 18 sarà la volta di Norvegia-Galles (Sky Sport Max) e Georgia-Ungheria (Sky Sport 255). Alle 20.45 appuntamento con Portogallo-Danimarca (Sky Sport Uno) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche con Irlanda del Nord-Ucraina, Austria-Irlanda, Romania-Polonia e Svezia-Bosnia ed Erzegovina

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