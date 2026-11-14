Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Nowguida tv
Oggi su Sky e in streaming su NOW aprono il weekend alle 15 Kosovo-Israele (Sky Sport Max), alle 18 sarà la volta di Norvegia-Galles (Sky Sport Max) e Georgia-Ungheria (Sky Sport 255). Alle 20.45 appuntamento con Portogallo-Danimarca (Sky Sport Uno) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche con Irlanda del Nord-Ucraina, Austria-Irlanda, Romania-Polonia e Svezia-Bosnia ed Erzegovina
NATIONS LEAGUE: TUTTI I RISULTATI - CLASSIFICHE
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Sabato 14 novembre
- Alle 15: KOSOVO-ISRAELE, Sky Sport Max. Telecronaca Giovanni Cristiano
- Alle 18: NORVEGIA-GALLES, Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 18: GEORGIA-UNGHERIA, Sky Sport 255. Telecronaca Federico Zanon
- Alle 20.45: PORTOGALLO-DANIMARCA, Sky Sport Uno. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, Diretta Gol Federico Botti
- Alle 20.45: DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio
IRLANDA DEL NORD-UCRAINA
AUSTRIA-IRLANDA
ROMANIA-POLONIA
SVEZIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA
- Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Mario Giunta, Paolo Condò, Lorenzo Minotti e Valentina Mariani