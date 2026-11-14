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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su Now

guida tv

Oggi su Sky e in streaming su NOW aprono il weekend alle 15 Kosovo-Israele (Sky Sport Max), alle 18 sarà la volta di Norvegia-Galles (Sky Sport Max) e Georgia-Ungheria (Sky Sport 255). Alle 20.45 appuntamento con Portogallo-Danimarca (Sky Sport Uno) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche con Irlanda del Nord-Ucraina, Austria-Irlanda, Romania-Polonia e Svezia-Bosnia ed Erzegovina

NATIONS LEAGUE: TUTTI I RISULTATI - CLASSIFICHE

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Sabato 14 novembre

  • Alle 15: KOSOVO-ISRAELE,  Sky Sport Max. Telecronaca Giovanni Cristiano
  • Alle 18: NORVEGIA-GALLES,  Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu
  • Alle 18: GEORGIA-UNGHERIA, Sky Sport 255. Telecronaca Federico Zanon
  • Alle 20.45: PORTOGALLO-DANIMARCA,  Sky Sport Uno. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, Diretta Gol Federico Botti
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL,  Sky Sport Calcio

          IRLANDA DEL NORD-UCRAINA

          AUSTRIA-IRLANDA

          ROMANIA-POLONIA

          SVEZIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA

  • Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Mario Giunta, Paolo Condò, Lorenzo Minotti e Valentina Mariani

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