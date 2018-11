Madre pugliese, padre siciliano e una vita in Germania, anche se si è sempre sentito italiano: “In Italia ho amici e parenti, torno ogni estate”. Una zia a Modena, i nonni in Puglia, due chiacchiere in tedesco con i fratelli e in italiano con i genitori. Un sogno: "Vorrei giocare in Nazionale". Oggi realizzato grazie a Mancini e a 25 anni. Vincenzo Grifo è nato a Pforzheim, a 846 chilometri da Coverciano, ma ci ha sempre creduto. Sia all’Hoffenheim, 7 presenze e un gol stagionali, che ai tempi del Francoforte, in Serie B tedesca, dove Grifo restava mezz’ora in più dopo gli allenamenti per provare le punizioni: “Segnare da calcio piazzato mi dà forza, è una bella spinta”. Ci è riuscito spesso.

Grifo, tifoso dell'Inter con l'idolo Baggio

Sognava Roberto Baggio e una chiamata dall’Italia, un segnale. Il messaggio che ti cambia la vita e svolta pure la carriera. Niente però, soltanto qualche presenza in Under 20 e una convocazione con l’U21 di Di Biagio nel 2013 (senza esordire). “Non mollo, vivo di giorno in giorno, poi si vedrà”. Tradotto: io mi impegno, voi notatemi. Tifoso dell’Inter fin da bambino poi: “Non potrei mai rifiutare un’offerta dai nerazzurri”. Nel 2012 può andare alla Lazio, Tare lo cerca ma lui dice no: "Volevo restare vicino casa". Hoffenheim 'batte' Roma. Prima trequartista, ora esterno d’attacco che rientra sul destro e calcia in porta. Il tutto grazie a un’intuizione vincente di Christian Streich ai tempi del Friburgo nel 2015, in Serie B tedesca. Risultati evidenti: 14 reti, 15 assist e promozione in Bundes. La vita che cambia grazie a un exploit da campione. Un Italia-Germania all’Europeo di Francia vissuto a Pforzheim: “Ho tifato Italia, ma i tedeschi ci temono”. Pochi sfottò però: “Sono tranquillo, non prendo mai in giro nessuno”. Ma quando si tratta di gioire non si tira indietro: “Nel 2006 e nel 2012 (semifinale Italia-Germania all'Europeo, decisa da una doppietta di Balotelli ndr) ho festeggiato parecchio!”. E a Pforzheim tra l'altro, insieme alla fidanzata.