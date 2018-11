Chi è Sandro Tonali, il nuovo Pirlo

Un po’ per il look, un po’ perché sempre nel Brescia anche Andrea Pirlo esordì tra i professionisti, lui, probabilmente il miglior regista che il calcio ricordi, a 17 anni, 3 mesi e 5 giorni. Sandro Tonali? È in ritardo di appena un paio di settimane: 17 anni 3 mesi e 18 giorni, quando giocò in B per la prima volta il 26 agosto del 2017 contro l’Avellino. Nel solco del grande campione, perché il millennial che tutti sognano ha un identikit preciso, anche e soprattuto per la posizione in cui gioca e per il mondo di giocare. Andrea Pirlo può essere un macigno come paragone, ma intanto Sandro Tonali lo ha battuto sul tempo nella convocazione in Nazionale. Mancini lo aveva già fatto osservare spesso, lui, quel ragazzo che sulla mediana del Brescia si muove benissimo, e che stava già per chiamare anche lo scorso 5 ottobre in vista di Ucraina e Polonia, non fosse che di mezzo c’era la l’altra convocazione, quella con l’Under 19 per il cammino nelle importantissime qualificazioni europee. Rimandato, quindi, soltanto di qualche giorno, perché ora il suo momento è arrivato per davvero. Molti ora si chiedono chi sia, questo Sandro Tonali, ma non di certo gli osservatori di mezza Italia (se non tutta), che hanno già cerchiato il suo nome in rosso sui propri taccuini ormai da molto tempo.