Manca meno di una settimana all'inizio del Campionato Europeo Under 21 e prosegue la marcia di avvicinamento degli azzurrini. Nella giornata di oggi ha parlato il centrocampista Alessandro Murgia, che ha sottolineato come il gruppo venga prima di ogni singolo: "Siamo tutti forti, vogliamo dare tanto per questa maglia. La vittoria finale? Se dovesse arrivare senza giocare nemmeno un minuto, a me andrebbe bene comunque perché la Nazionale viene prima del singolo giocatore". Con il trasferimento in prestito alla Spal, Murgia si era da un obiettivo: "L'Europeo Under 21. E ci sono riuscito, volevo essere qui. Sono molto contento e motivato di far parte dei 23, è un onore. L'anno alla Spal mi ha aiutato in questo senso? Tantissimo".

"Futuro? Concentrato sull'Europeo"

"Ho fatto quella scelta proprio per quel motivo - ha aggiunto - è stata la prima esperienza lontano da casa ed è stata importante anche per la mia persona. Sono contento di questo percorso, della mia crescita. Sto bene mentalmente e fisicamente". Del futuro, Murgia preferisce non parlarne: "Sono concentrato al 100% su questa competizione, ci penseranno società e procuratore a valutare ciò che sarà meglio per me". Infine, un giudizio sui tanti giovani che stanno trovando spazio anche nella Nazionale di Mancini: "Non c'è cosa più bella, vuol dire che ci siamo e stiamo crescendo, che siamo pronti per il calcio dei grandi quello importante; è un piacere e uno stimolo, potrebbe succedere anche a noi".