Cambiare qualche giocatore rispetto all’undici di partenza sceso in campo contro la Grecia, con l’obiettivo di proseguire sulla scia di prestazioni e risultati intrapresa dagli azzurri fino a questo momento. L’Italia si prepara ad affrontare la Bosnia Erzegovina (martedì 11 giugno ore 20.45 allo Juventus Stadium di Torino) nella quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2020 e lo fa con l’obiettivo di provare a centrare un altro successo dopo le tre vittorie consecutive in altrettante gare, risultati che hanno permesso alla Nazionale allenata dal Ct Roberto Mancini di essere al comando solitario del Gruppo J a punteggio pieno con 9 punti. Quattro, invece, i punti ottenuti fino a questo momento dalla Bosnia, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Finlandia nel turno precedente.

Italia, le scelte di Mancini per la Bosnia

Mancini dovrà sicuramente fare a meno di Biraghi, costretto a lasciare il ritiro azzurro dopo aver riportato la lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro durante uno scontro di gioco. Nelle idee del Ct azzurro – che in conferenza ha annunciato qualche novità di formazione – l’Italia dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Sirigu in porta, a destra ballottaggio tra Mancini e De Sciglio (con il primo favorito) per sostituire Florenzi, centrali Bonucci e Chiellini, mentre a sinistra agirà Emerson Palmieri. Confermato il trio di centrocampo composto da Barella, Jorginho e Verratti, qualche dubbio in più invece per il tridente offensivo: Bernardeschi a destra, Belotti centrale e Insigne a sinistra la soluzione al momento in vantaggio, ma Mancini valuta anche la possibilità di schierare un trio composto da Chiesa, Bernardeschi e Insigne.

Italia (4-3-3), la probabile formazione: Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini.

Bosnia, la probabile formazione contro l'Italia

Vincere per migliorare una classifica che al momento recita quarta posizione a quota quattro punti, due in meno rispetto alla Finlandia seconda: Bosnia chiamata al difficile esame Italia, con Pjanic e compagni però che vorranno ben figurare. Maglia da titolare per lo juventino che giocherà nello stadio di ‘casa’, seppur da avversario: nell’undici titolare che ogni probabilità manderà in campo Prosinecki spazio anche ad altri volti noti della Serie A come Zukanovic e Dzeko.

Bosnia (4-3-3), la probabile formazione: Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Vrancic. Allenatore: Prosinecki.