Svizzera-Italia, le probabili formazioni

Questa sera alle 20:45 l'Italia di Mancini affronterà la Svizzera nella partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Rispetto alla formazione schierata contro la Bulgaria, sono previsti solo due cambi: Di Lorenzo prenderà il posto di Florenzi e Chiellini quello di Acerbi. Dubbio Verratti, ma il centrocampista dopo la botta al ginocchio sta meglio GIOCA A SUPERSCUDETTO: ECCO COME Condividi:

Sono passati quasi tre mesi da quel 3-0 di Euro 2020 e l'Italia di Mancini si trova di fronte ancora la Svizzera (partita che si giocherà questa domenica alle 20:45 a Basilea). Stavolta in palio ci sono tre punti fondamentali per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar e l'obiettivo sarà vincere per lasciarsi alle spalle il mezzo passo falso della partita contro la Bulgaria di tre giorni fa (1-1). Mancini sabato in conferenza ha voluto trasmettere serenità e sicurezza alla squadra: "Se giochiamo come sappiamo, vinceremo". Chiellini ha fatto capire di non voler pensare troppo all'ultimo scontro tra le due nazionali: "Quel 3-0 dell'Europeo è un risultato bugiardo che si è giocato sui dettagli. In casa loro sarà più difficile".

La probabile formazione dell'Italia leggi anche Mancini: "Basta Europei, il futuro è diverso" Nonostante il pareggio casalingo contro la Bulgaria, Mancini non dovrebbe sconvolgere l'undici titolare che questa sera affronterà la Svizzera. Sono solo due i cambi previsti rispetto alla formazione schierata a Firenze tre giorni fa: Di Lorenzo prenderà il posto di Florenzi e Chiellini quello di Acerbi al centro della difesa accanto a Bonucci. L'unico dubbio al momento riguarda Marco Verratti, alle prese con una contusione al ginocchio: il giocatore sta meglio rispetto ai giorni scorsi ma nel caso in cui non dovesse farcela a partire dal primo minuto sarà Manuel Locatelli a prenderne il posto. ITALIA (4-3-3) Probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini