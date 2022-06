Il presidente della Figc: "Il calcio italiano deve riacquistare credibilità. Siamo fuori dal Mondiale, non possiamo essere ripescati. Non sono perfettamente d'accordo che si tratti di un anno zero, ma dobbiamo lavorare tutti insieme per trovare una soluzione sistemica. Dimissioni? Impostazione sbagliata, avrebbe avuto effetti negativi"

Siamo al giorno uno dell'anno zero. Finite le quarantonove gare, riparte una nuova era con la Nations League. La ricostruzione ci tira tutti in mezzo?

"Si, ci tira tutti in mezzo. Da qualche settimana abbiamo lanciato una nuova modalità lavorativa. Abbiamo detto che dobbiamo lavorare cercando di essere, tutti insieme, concentrati nel riconquistare credibilità. Un'espressione che credo vada arricchita di alcuni contenuti. Non sono perfettamente d'accordo sul ripartire da zero. Abbiamo lanciato un programma di lavoro di medio-lungo termine, stiamo lavorando. Sappiamo benissimo che non è facile e sappiamo che ci sono delle criticità ma la credibilità è legata ad una fase molto delicata, cioè eliminare tutto ciò che ci rende poco credibili. Consentitemi anche di fare chiarezza sul tema ripescaggio Mondiale, che ci sta rendendo poco credibili. Il calcio ha dei vincitori e degli sconfitti. L'Italia è stata eliminata e non si è qualificata, L'Italia non partecipa al Campionato del Mondo. Se dobbiamo lavorare perché riteniamo che le norme debbano essere cambiate lo faremo in seguito, oggi l'Italia è fuori dal Mondiale. Diamolo per acquisito perché altrimenti noi continuiamo a dire cose che onestamente mettono tutti, anche a livello internazionale, nelle condizioni di prenderci in giro. Noi dobbiamo essere seri e dobbiamo essere credibili, che poi passa anche attraverso una serie di progetti a quali stiamo lavorando per consegnare al calcio anche un progetto di svilippo sostenibile"

A suo tempo, e ancora oggi, in tanti si sono chiesti 'Ma perché non si sono dimessi e non si è cambiato allenatore'?

"È molto semplice. Legare il ruolo di un'attività istituzionale al risultato di un gol o di un rigore credo che sia un'impostazione sbagliata, sotto tutti i punti di vista. Vorrei soltanto far capire che cosa poteva generare un atto di dimissione a livello nazionale e internazionale: l'Italia, dopo diversi anni, è rientrata nella giunta esecutiva del CONI. Ha ottenuto 53 voti su 55, grazie al sottoscritto, ed è entrata nel comitato esecutivo della Uefa. Stiamo cercando di lavorare ad un progetto importante. Voi pensate davvero che la soluzione o l’abbandono ad un grande senso di responsabilità da parte mia o di Mancini avrebbe generato degli effetti positivi o avrebbe generato effetti devastanti? Il mio senso di responsabilità non è stato quello di rimanere legato alla poltrona, sarebbe stato molto più comodo vivere momenti di serenità e tranquillità con la propria famiglia e vivere un'estate serena. Amo affrontare i problemi e me ne assumo le responsabilità. Su questo dobbiamo lavorare. Offrire degli alibi a soggetti che ritengono di strumentalizzare una sconfitta sportiva a ragioni di interesse personali... non rispondo, perché credo che non la meritino".