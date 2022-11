Mancini: "Sarà un mese difficile, fa ancora male"

Il CT azzurro alla vigilia dell'amichevole contro l'Albania a Tirana: "Sarà un mese difficile ed è appena iniziato. Da tempo fa male, dobbiamo fare in modo che questo non accada perché un Mondiale senza l'Italia è diverso". Bonucci: "Sono sempre pronto per la Nazionale. Mondiali? Spero nella finale Argentina-Brasile" Condividi

"Sarà un mese difficile..ed è appena iniziato". L'incipit della conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia di Albania-Italia racchiude tutta la delusione del commissario tecnico. Mentre le altre nazionali volano in Qatar per giocare i Mondiali, l'Italia si trova a Tirana per una amichevole vista la mancata qualificazione: "È da mesi che mi fa male - racconta Mancini - Dobbiamo fare in modo che questo non accada più perché un Mondiale senza l'Italia è un Mondiale diverso. Nell'amarezza che possiamo provare noi in questo momento, le partite vanno giocate, ci sono cose da vedere e valutare. Possiamo provare ragazzi nuovi e qualcosa sugli schemi".

"Proveremo qualcosa di nuovo" leggi anche Di Lorenzo: "Porto qui l'entusiasmo del Napoli" Testa, dunque, all'Albania con una parola d'ordine: sperimentare. Mancini ha tanti giocatori a disposizione e potrà fare degli esperimenti tattici nelle sfide con Albania e Austria: "Ci sono due partite e qualcosa di nuovo la proveremo - ammette - Questo è il momento per farlo. Tonali giocherà dall'inizio". L'attenzione è rivolta anche a Simone Pafundi, classe 2006 dell'Udinese, alla prima convocazione: "È un giocatore che seguo da diversi anni, dalle Under, penso che possa essere un grande giocatore in futuro. Un po’ come Zaniolo, anni fa, venne qui da noi che non lo conosceva nessuno".

"Il Napoli sta dominando" Mancini, inoltre, ha commentato quanto accaduto finora in Serie A: "Il campionato è bello. Il Napoli sta dominando, ma ci sono squadre che possono accorciare le distanze. Il Napoli ha giocato bene e ci sono giovani che stanno giocando con continuità, questo è positivo per noi".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti mondiali La top 11 dei giocatori non qualificati a Qatar 22 Sono anche loro stelle del calcio mondiale, ma non saranno protagoniste all'edizione di Qatar 2022 che sta per iniziare. Ecco la top 11 (dati Transfermarkt) dei giocatori che non sono riusciti a qualificarsi con le rispettive nazionali ai Mondiali: tutto il centrocampo è azzurro, il valore complessivo supera i 700 milioni. Questa formazione riuscirebbe a vincere la Coppa del Mondo? GIANLUIGI DONNARUMMA Ruolo: portiere

Nazionale: Italia

Squadra di club: Psg

Valore di mercato: 50 milioni DAVIDE CALABRIA Ruolo: terzino destro

Nazionale: Italia

Squadra di club: Milan

Valore di mercato: 25 milioni MILAN SKRINIAR Ruolo: difensore centrale

Nazionale: Slovacchia

Squadra di club: Inter

Valore di mercato: 60 milioni

Bonucci: "Sempre pronto per la Nazionale" Al fianco del commissario tecnico è intervenuto in conferenza stampa Leonardo Bonucci che ha parlato il senso di appartenenza per la Nazionale: "Torno in Nazionale con lo stesso entusiasmo di sempre. Essere qui è un orgoglio e un piacere, essere a disposizione del mister e di tutti mi riempie di felicità e gioia. Sono due amichevoli, ma esserci è fondamentale. Finché il mister reputerà giusto chiamarmi, io ci sarò".

Bonucci: "Mondiali? Spero nella finale Brasile-Argentina". E su CR7... leggi anche Brasile a Torino, iniziato il ritiro pre-mondiale Il difensore della Juventus ha parlato anche dei Mondiali, svelando per chi farà il tifo: "Ho detto ai miei compagni di squadra argentini e brasiliani che voglio rivederli il più tardi possibile perché sono tra le nazionali favorite. Tiferò per loro perché sono dei ragazzi speciali e dei grandissimi giocatori. Secondo me la finale sarà proprio Brasile-Argentina". Infine un commento sulla situazione Cristiano Ronaldo: "Mi è dispiaciuto leggere le sue parole, ma non posso entrare nel merito perché non conosco i fatti. Posso solo dire che ho conosciuto una grande persone e in competizioni come i Mondiali tira fuori qualcosa in più. Lui è il valore aggiunto che da solo cambia le partite".

Albania, Reja: "Mi commuoverò durante gli inni" Albania-Italia sarà una partita speciale per il CT albanese Edy Reja. "Domani mi commuoverò quando sentirò i due inni, spero sia una festa" ha ammesso di Lazio e Napoli. Reja ha presentato la partita spendendo parole d'elogio per Mancini: "Il test contro l'Italia ci darà la dimensione di quello che stiamo diventando. Sono felice che Mancini sia rimasto: prima c'erano i blocchi dei grandi, adesso non è più così. Capisco Mancini, in Italia ci sono troppi stranieri. È difficile fare una squadra competitiva e lui ce l'ha fatta. Sono curioso di vedere Pafundi".