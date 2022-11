Giovanni Di Lorenzo è focalizzato sull'Italia nel ritiro di Coverciano, ma è inevitabile commentare in conferenza stampa l'ottimo momento del suo Napoli e le prospettive future della squadra: "A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile e inaspettato, nessuno si aspettava questa nostra partenza ma attraverso il lavoro e un gruppo unito che lavora in maniera seria ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Dobbiamo continuare così perchè la stagione e' ancora lunga".

"Capitano dello scudetto come Maradona? Un sogno"

La sosta arriva in un momento ottimo per la squadra azzurra, ma il capitano azzurro non è preoccupato: "La sosta ora arriva per tutti, non solo per noi. Staccare la spina dopo tante partite può far bene, anche se ora avremmo preferito essere al Mondiale. Vedremo come ripartirà il campionato, fin qui abbiamo fatto un percorso importantissimo, creando un vantaggio importante ma con tantissime gare ancora da giocare. Tutti siamo focalizzati sul nostro cammino e sappiamo di non dover mollare un centimetro". Di certo è impossibile negare l'obiettivo: "Sarebbe un sogno vincere lo Scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona. Come mai io capitano? Non ero quello con più presenze, è stata una scelta di Spalletti col gruppo, per me è davvero un orgoglio indossare una fascia di capitano così importante. Ogni giorno sto dando tutto me stesso per dimostrarmi all'altezza del ruolo". Il salto di qualità però non è dovuto ai giocatori partiti in estate: "Eravamo un ottimo gruppo anche lo scorso anno, non c'era nessuna prima donna e nessuno si sentiva un passo avanti gli altri".