“Sono sorpreso dalla tempistica”. Così Paolo Condò a Sky Sport ha commentato le dimissioni del ct. “Già a giugno si parlava di una sua stanchezza e di possibili dimissioni a fine torneo. Dovendo andar via, sarebbe stato il momento più appropriato”. Quanto ha pensato all’addio l’ormai ex ct? “Mi viene da dire troppo -la riflessione di Condò- perché manca meno di un mese alla prossima partita. Il nuovo ct avrebbe avuto tutta l’estate per impostare il lavoro”

