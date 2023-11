Le parole di Spalletti a Sky alla vigilia della sfida all’Olimpico con la Macedonia del Nord, nel primo dei due match decisivi per la qualificazione agli Europei: "Dobbiamo far vedere in che posizione siamo nel nostro mondo. Possiamo fare balzi avanti, non passi. Ma serve un'Italia con caratteri forti." Poi su Chiesa: "Con lui guadagniamo tantissimo, siamo felicissimi di averlo a disposizione" SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Alla vigilia del match in programma all’Olimpico tra Italia e Macedonia del Nord, prima delle due partite fondamentali per la qualificazione degli azzurri al prossimo Europeo, ha parlato il Ct della nazionale Luciano Spalletti.

Ci giochiamo la qualificazione, siamo aggrappati a Spalletti…perché? "Noi siamo professionisti che devono far parlare della propria storia attraverso queste partite e questi risultati. Ci andiamo a costruire quella che sarà l’immagine che avremo nel mondo attraverso questi risultati. Diventa semplice, ci siamo preparati benissimo e abbiamo a disposizione una squadra che ha la possibilità di fare balzi in avanti, non passi, per cui ci apprestiamo fiduciosi visto che abbiamo un telaio già iniziato"

È cambiato qualcosa nella preparazione rispetto alle altre partite? "È andata così anche nelle altre, si è avvertita pure nelle precedenti partite la necessità di fare il risultato. Noi di quelle che abbiamo giocato potevamo fare qualcosa di più in Macedonia, ma non sarebbe cambiato nulla. C’è l’abitudine in questo percorso a giocare determinate partite"

Che Italia serve a Roma? "Serve un’Italia all’altezza della propria storia e del gioco che bisogna esibire a livello internazionale. Serve un’Italia che abbia caratteri forti e calciatori che sappiano affrontare queste situazione. Dobbiamo far vedere in che posizione siamo nel nostro mondo: calciatori che devono portare avanti l’idea di calcio dell’Italia. Giochiamo per la nostra nazione e dobbiamo essere disposti a tutto"

Cosa guadagniamo con Chiesa? "Moltissime cose, ha questo strappo di saper saltare l’avversario, sa far gol, ha personalità di altissimo livello per dare anche ai compagni di squadra. E noi siamo felicissimi di averlo a disposizione".