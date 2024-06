Giorgio Porrà racconta il Ct della Nazionale, verso Euro 2024. Vita e carriera di un allenatore speciale che punta a completare la sua rivoluzione. Con la partecipazione di Arrigo Sacchi e i contributi dei giornalisti Maurizio Crosetti, Angelo Carotenuto, Monica Scozzafava e dello scrittore Marco Mavaldi. Appuntamento domenica 9 giugno alle 22 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW. Disponibile on demand CAMPIONI 2021-REWIND, SPECIALE MISTER CONDO'. STORIA DI UN TRIONFO

Nei giorni in cui l’attesa per UEFA Euro 2024 entra nel vivo, tornano le Produzioni Originali di Sky Sport, in chiave europea, per rendere omaggio e celebrare l’appuntamento calcistico dell’estate. Nuovi speciali, con interviste e approfondimenti, ci accompagneranno in questo periodo: Campioni 2021 Rewind. Speciale Mister Condò: storia di un trionfo (dal 7 giugno, già disponibile on demand); L’Uomo della Domenica - Discorso su due piedi: Luciano Spalletti, il maledetto toscano (dal 9 giugno); Storie di Europei di Federico Buffa insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri (dal 14 giugno); Federico Buffa Talks Zvonimir Boban (dal 21 giugno e dal 28 giugno).

Porrà racconta Spalletti, dal 9 giugno su Sky Da domenica 9 giugno, torna Giorgio Porrà con il suo “L’Uomo della Domenica. Discorso su due piedi – Luciano Spalletti: il maledetto toscano” alle 22 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand. Giorgio Porrà delinea un ritratto del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana attraverso la vita, i trionfi e le sconfitte. Un percorso nella dimensione più intima di un allenatore speciale, al decollo verso l’europeo di Germania per completare in azzurro la sua rivoluzione, fotografato dall’ex Ct Arrigo Sacchi e dai contributi dei giornalisti Maurizio Crosetti, Angelo Carotenuto e Monica Scozzafava e dello scrittore Marco Malvaldi.

Da Certaldo alla panchina azzurra Una straordinaria carriera che parte da Certaldo, paese di nascita in provincia di Firenze, fino ad arrivare alla panchina della Nazionale italiana di calcio, giunta dopo il trionfo tricolore alla guida del Napoli, riportato nell’olimpo dopo 33 anni. Una passione inesauribile quella che guida Luciano Spalletti, un “maledetto toscano col travaglio del genio”, come lo definì Walter Sabatini, che ha saputo rinnovare il calcio con un approccio personale e unico. Meticoloso e determinato, Spalletti ha perseguito le sue idee con slancio innovativo, costruendo un modello di gioco complesso e fascinoso, emanazione di uno stile e di un ideale in grado di traghettare il calcio nella modernità.

Porrà racconta Spalletti, dal 9 giugno su Sky Appuntamento con L’Uomo della Domenica. Discorso su due piedi – Luciano Spalletti: il maledetto toscano” da domenica 9 giugno alle 22 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand. Lo speciale in onda prima del via dell'Europeo (14 giugno-14 luglio) con tutti i 51 match da vivere in diretta su Sky, in streaming su NOW, in mobilità su Sky GO e anche in 4K, 20 di questi in esclusiva live, per circa 200 ore di diretta complessive.