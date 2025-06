L'ex allenatore della Roma ha rinunciato alla proposta di allenare l'Italia: "Grazie per l'opportunità, ma ho deciso di restare a disposizione della Roma: la decisione è solo mia". A questo punto il nome caldo per il ruolo da Ct resta quello di Pioli

Non sarà Claudio Ranieri il prossimo Commissario Tecnico dell'Italia. Il classe '51 testaccino ha deciso, infatti, di rinunciare alla proposta della Nazionale: non c'era nessun tipo di impedimento, con i Friedkin che avevano dato apertura alla possibilità che l'allenatore andasse a occupare la panchina della Nazionale azzurra, ma, dopo aver lungo riflettuto, ha declinato l'offerta. Resterà concentrato al 100% sulla Roma e su quello che sarà il nuovo ruolo da consulente della società giallorossa: nelle ultime settimane ha lavorato all'arrivo di Gasperini nella capitale e continuerà a lavorare per la Roma. Resta il dubbio, invece, su chi sostituirà a questo punto Luciano Spalletti che ha chiuso la sua esperienza all'Italia con la vittoria per 2-0 sulla Moldavia. Il candidato principale diventa ora Pioli, attualmente sotto contratto con l'Al-Nassr.



Ranieri: "Grazie per l'opportunità, ma la decisione è solo mia"

"Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale - ha dichiarato Claudio Ranieri all'Ansa -. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia".