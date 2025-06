Italia, i 23 convocati per gli Europei Under 21

Nunziata, commissario tecnico dell'Italia U21, ha ufficializzato i 23 convocati per il Campionato Europeo che si svolgerà dall'11 al 28 giugno in Slovacchia. Dei calciatori presenti nel raduno di Tirrenia, il ct ha escluso Giovanni Bonfanti del Pisa e Volpato del Sassuolo. Forfait per Pio Esposito: l'attaccante dello Spezia, capocannoniere della Serie B, si è sottoposto a degli esami ed è stato considerato indisponibile dallo staff medico della Nazionale