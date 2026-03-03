Offerte Sky
Sydney Sweeney da Hollywood all'Alvalade: brilla ed esulta come Bruno Fernandes

SUPERSTAR

Non poteva passare inosservata allo stadio José Alvalade, spettatrice d'eccezione nella facile vittoria dello Sporting contro l'Estoril Praia. E al termine della partita la popolarissima Sydney Sweeney, icona del cinema mondiale, ha dato spettacolo in campo tra palleggi e dribbling. Un talento sorprendente quello dell'attrice americana, che ha stupito i tifosi biancoverdi esultando come un grande ex dei Leões: si tratta di Bruno Fernandes, oggi capitano del Manchester United

