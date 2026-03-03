Veretout, il racconto dal Qatar durante la guerra: "I bambini piangevano"

La scorsa estate Veretout ha lasciato il Lione per trasferirsi all'Al-Arabi, ma adesso il campionato qatariota è stato sospeso dopo l'inizio del conflitto in Medio Oriente. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina racconta le ripercussioni sulla vita quotidiana in Qatar: "La mia famiglia sta bene, ma non sappiamo cosa succederà: cerchiamo di rassicurare tutti, soprattutto i bambini che spesso piangono. Il rumore delle esplosioni andava avanti tutto il giorno"

Jordan Veretout, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, nell'estate 2025 ha lasciato il Lione per trasferirsi all'Al-Arabi, squadra che milita nel campionato qatariota (attualmente sospeso dopo l'inizio del conflitto in Medio Oriente). In un'intervista a RMC, il francese ha raccontato di come lui e la sua famiglia stiano vivendo questi giorni di tensione in Qatar: "È una sensazione un po' strana. La mia famiglia sta bene, anche i bambini. Siamo al sicuro, questa è la cosa principale. Non sappiamo cosa succederà, cerchiamo di rassicurare tutti, soprattutto i bambini che spesso piangono. Il rumore delle esplosioni all'inizio andava avanti tutto il giorno. Non dormivamo molto bene la notte, poi lentamente la situazione si è calmata. Speriamo che resti così, anche se fa un po' paura".