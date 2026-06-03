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CT SILVIO BALDINI voto 6,5 Vince la prima in nazionale A ed è un punto a favore. Ma con una nazionale che non ha troppo senso. I giovani possono avere un futuro se non giocano tutti assieme ma se sono selezionati e inseriti con lo zoccolo duro dei titolari. Chiamare Donnarumma e lasciare gli altri al mare regala una pietanza impiattata bene. Ma con poca sostanza CHEF

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