Lussemburgo-Italia 0-1, le pagelle di Stefano De Grandis| Sky Sport
Pio Esposito regala alla prima Italia di Silvio Baldini la vittoria in Lussemburgo e mette in evidenza tutta la differenza di qualità rispetto ai suoi compagni esordienti, ben 15, che si battono con coraggio ma mostrando anche dei limiti. Fra gli altri schierati titolari spicca anche Pisilli, il più vicino al possibile raddoppio. Tutti i voti e i giudizi di Stefano De Grandis
- DONNARUMMA voto 6,5
- Lode solo per la presenza. Perché ha dato disponibilità ed è allo Stade de Luxenbourg, invece di scegliere Ibiza assieme ad altri reduci dalla eliminazione mondiale. Parate non ne fa, anzi una sua uscita è difettosa, anche se non causa guai. Ma è sufficiente che indossi i guanti invece che il costume da bagno DEVOTO
- FAVASULI voto 6,5
- Stempera i dolori di Catanzaro con l'esordio in azzurro, condito con tanto entusiasmo, una serie di scatti e una maglia disponibile per il forfait di Palestra. La vive come la serata nella villa Vip, dove ti sei intrufolato grazie all'amico PR. Eppure poi anima la festa IMBUCATO
- COMUZZO voto 6
- E' uno degli esperti, visto che un anno e mezzo fa Conte stava pee convincere De Laurentiis a pagarlo 40 milioni. Una follia. Che ha confuso pure il ragazzo. Che puo' comunque avere un futuro: come marcatore fisico di una difesa umile SOLDATO
- CHIARODIA voto 6,5
- Il bel sinistro e la testa alta, assieme alle esperienze.tra Werder Brema e Gladbach, lo pongono come uno dei pochi esordienti che magari potremo rivedere in futuro. È nato in Germania da Italiani in cerca di lavoro. Le radici nella sofferenza posso fare da stimolo PROSPETTIVA
- BARTESAGHI voto 6,5
- Lui gia c'è. La difficile stagione del Milan comunque ha formato lui, che già merita una collocazione in azzurro. Spinge sulla fascia ma costruisce anche per la mediana STRUTTURATO
- NDOUR voto 6,5
- Ha buone idee e personalità. Inserite in una macchina senza marce. Insomma viaggia a velocita costante, senza strappi né spunti inprevedibili. Ma sa giocare e non fa danni UTILE
- LIPANI voto 6
- Le sue geometrie gli hanno permesso di essere una buona alternativa nel Sassuolo. Che pero è cosa diversa dal dirigere le azioni della Nazionale. Ordinato, ma senza illuminazioni SOLIDO
- PISILLI voto 7
- Le presenze e i gol messi assieme con la Roma gli regalano l"esuberanza che in pochi hanno in questa sperimentale. Pure troppa, se nel primo tempo si libera in area, ma poi cerca il tiro da posizione decentrata invece che cercare un assist. Che però poi pesca battendo bene, come sa fare, un corner per Pio. E colpisce un palo cercando il raddoppio PUNGENTE
- CHERUBINI voto 6
- Agile e guizzante, ma leggerino per giocare in nazionale. Cerca iniziative e cross e nella sostanza la sua non è una brutta prova. Ma fa parte del gruppo degli Under 21 in prestito secco alla nazionale PARVENUE
- ESPOSITO voto 7,5
- Ha la stessa eta degli altri, ma sembra lo zio. Solo mosse di saggezza, assieme al fisico dell'adulto che sa proteggere i fratellini. E ogni tanto mostra al gruppo come si fa. Palloni difesi, sponde, appoggi, colpi di tacco e assist. Ci mette di tutto. Prima del gol con cui decide e firma la partita MVP
- KOLEOSHO voto 6
- Altro ragazzino vivace, nato negli Stati Uniti, cresciuto nel calcio inglese, approdato in quello francese, e di passaggio nella nazionale azzurra. Ha spunti e iniziative. Ma poco phisique du role. Per un'ala puo essere sufficiente con cambio di mezzi tecnici superlativi che ancora non si vedono BRIOSO
- dal 67' FINI voto 5,5
- dal 67' FORTINI voto 6
- dal 75' CAMARDA voto 6
- dal 75' DAGASSO voto 6
- dal 75' MANE' voto 6
- dal 90' AHANOR SV
- dal 90' INACIO SV