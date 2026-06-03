 Lussemburgo Italia, le pagelle della partita amichevole | Sky Sport
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Lussemburgo-Italia 0-1, le pagelle di Stefano De Grandis| Sky Sport

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Pio Esposito regala alla prima Italia di Silvio Baldini la vittoria in Lussemburgo e mette in evidenza tutta la differenza di qualità rispetto ai suoi compagni esordienti, ben 15, che si battono con coraggio ma mostrando anche dei limiti. Fra gli altri schierati titolari spicca anche Pisilli, il più vicino al possibile raddoppio. Tutti i voti e i giudizi di Stefano De Grandis

LUSSEMBURGO-ITALIA, IL RACCONTO DEL MATCH

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