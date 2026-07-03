Il presidente della Figc ha parlato delle figure di direttore e commissario tecnico: "Maldini-Conte? Non mi fossilizzerei su certi nomi. C'è un terzo candidato? Quando le scadenze sono a ridosso, uno ha un piano B e anche un piano C". E sugli stadi da indicare alla Uefa per Euro 2032: "Entro il 31 luglio ci aspettiamo risposte certificate su quelli da inserire nel dossier. Sicuramente è un'opportunità per il Paese"

Il casting per i ruoli di direttore e commissario tecnico, ma non solo. A parlarne il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in occasione del secondo incontro col Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. "Maldini-Conte? La risposta è semplice - ha risposto il numero uno della Federcalcio in merito all’eventuale incompatibilità tra i due -, uno potrebbe fare anche un altro ruolo perché non mi sembra siano in concorrenza. Fanno mestieri diversi ma non mi fossilizzerei su certi nomi. C’è un terzo candidato? Quarto, quinto… Nella vita, quando i tempi sono stretti e i problemi sono grossi, e soprattutto le scadenze anche sul campo sono a ridosso, uno un piano B e magari anche un piano C ce l’ha". Nel suo primo Consiglio Federale Malagò ha spiegato che entro la prossima settimana saranno annunciate le nomine di Dt e Ct.