Italia, Malagò sul nuovo ct e dt: "Bisogna avere un piano B e anche un C"FIGC
Il presidente della Figc ha parlato delle figure di direttore e commissario tecnico: "Maldini-Conte? Non mi fossilizzerei su certi nomi. C'è un terzo candidato? Quando le scadenze sono a ridosso, uno ha un piano B e anche un piano C". E sugli stadi da indicare alla Uefa per Euro 2032: "Entro il 31 luglio ci aspettiamo risposte certificate su quelli da inserire nel dossier. Sicuramente è un'opportunità per il Paese"
Il casting per i ruoli di direttore e commissario tecnico, ma non solo. A parlarne il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in occasione del secondo incontro col Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. "Maldini-Conte? La risposta è semplice - ha risposto il numero uno della Federcalcio in merito all’eventuale incompatibilità tra i due -, uno potrebbe fare anche un altro ruolo perché non mi sembra siano in concorrenza. Fanno mestieri diversi ma non mi fossilizzerei su certi nomi. C’è un terzo candidato? Quarto, quinto… Nella vita, quando i tempi sono stretti e i problemi sono grossi, e soprattutto le scadenze anche sul campo sono a ridosso, uno un piano B e magari anche un piano C ce l’ha". Nel suo primo Consiglio Federale Malagò ha spiegato che entro la prossima settimana saranno annunciate le nomine di Dt e Ct.
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"Euro 2032? Entro 31 luglio risposte certe da stadi dossier"
Sul tavolo delle urgenze di Malagò c’è anche Euro 2032. Non fosse solo per la scadenza del 31 luglio prossimo, entro la quale andranno indicati all'Uefa i cinque stadi per l'Europeo in condivisione con la Turchia. "Una riunione di cui sono soddisfatto, c'era un clima eccellente - ha commentato il presidente della Figc -. Entro il 31 luglio ci aspettiamo risposte certificate meglio da parte di quello che sono gli stadi da inserire nel dossier. L'Uefa su questo ha delle scadenze proprio obbligate. Mi sento di dire che è un'opportunità per il Paese: ci potranno essere degli stadi pronti a supportare i cinque impianti iniziali, perché magari da qui a quella data qualche problema potrà esserci. Secondo me questo è molto positivo per il Paese perché c’è tutta un’accelerazione. I grandi eventi obbligano in un modo stringente". Riguardo a questa tema, erano presenti in giornata anche il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e il direttore esecutivo Uefa di Euro 2032 per l'Italia, Michele Uva. E prossimamente Malagò incontrerà il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin.