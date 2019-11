Il Tottenham non sa più vincere. Gli uomini di Mauricio Pochettino non vanno oltre l'1-1 casalingo contro lo Sheffield United. Al vantaggio degli 'Spurs' firmato al 58' da Son (terzo gol consecutivo tra campionato e Champions League) risponde Baldock una ventina di minuti più tardi. Una rete, quella degli ospiti, assegnata dopo la revisione dell'arbitro al Var. Lo stesso Var aveva tolto un gol alla formazione di Winder per fuorigioco di McGoldrick. Inutile il forcing finale, con Lucas che va vicino al gol con un tiro da fuori al terzo dei sei minuti di recupero.

SI tratta della quinta partita consecutiva senza vittoria per il Tottenham, al secondo 1-1 di fila dopo quello raccolto sul campo dell'Everton. Lo Sheffield, invece, si conferma la sorpresa del campionato: con il punto strappato a Londra sale a 17 punti in classifica.

Dopo tre sconfitte, il Burnley ritrova il sorriso. Gli uomini di Sean Dyche superano 3-0 il West Ham: Barnes, Wood e un autogol di Jimenez portano 'The Clarets' a 15 punti, scavalcando proprio gli Hammers (che rimangono fermi a 13).

Vince di misura il Newcastle, che supera 2-1 il Bournemouth: Wilson illude, Yedlin e Clark a cavallo dell'intervallo rimontano la squadra di Howe, che rimane a quota 16 punti e può comunque continuare a sognare in grande.

Stesso risultato per l'Everton sul campo del Southampton: Davies e Richarlison annullano il gol di Wings e regalano al gruppo di SIlva un successo che mancava da due turni. Periodo nero per i 'Saints', penultimi a 8 punti, lontani dalla vittoria dal 14 settembre.

I tabellini



Tottenham-Sheffiled Utd 1-1 (highlights)

58' Son (T); 78' Baldock (S)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Davies, Dier, Sanchez, Aurier (86' Moura); Ndombele (45' Winks), Sissoko; Son, Alli (72' Foyth), Lo Celso; Kane. All: Pochettino

SHEFFIELD UTD (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Mousset (87' Robinson), McGoldrick (95' Freeman). All:Wilder

Burnley-West Ham 3-0

11' Barnes, 44' Wood, 54' aut.Jimenez

BURNLEY (4-4-2): Pope; Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley; McNell, Westwood, Kork, Hendrick; Barnes (81' Rodriguez), Wood (94' Brady). All: Dyche

WEST HAM (4-1-4-1): Jimenez; Fredericks, Balbuena, Diop, Cresswell; Rice; Snodgrass, Noble (20' Yarmolenko), Fornals (64' Ajeti), Anderson (56' Lanzini); Haller. All: Pellegrini

Newcastle-Bournemouth 2-1

14' Wilson (B), 42' Yedlin (N), 52' Clark (N)

NEWCASTLE (5-4-1): Dubravka; Yedlin, Fernandez, Lascelles (20' Dummett), Clark, Willems; Almiron, Hayden, Shelvey, Saint-Maximin (90' Atsu); Joelinton (83' Carroll). All: Bruce

BOURNEMOUTH (4-4-2): Ramsdale; Smith, Cook, Ake, Rico (66' Francis); Wilson (66' Solanke), Cook, Billing, Fraser; Wilson, King. All: Howe

Southampton-Everton 1-2

4' Davies (E), 50' Ings (S), 75' Richarlison (E)

SOUTHAMPTON (3-5-2): McCarthy; Bednarek, Stephens, Vestergaard; Soares (45' Boufal), Ward-Prowse, Romeu, Armstrong (91' Obafemi), Djenepo; Ings, Redmond (81' Adams). All: Hasenhuttl

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Sidibe, Mina, Holgate, Digne; Davies, Schneiderlin; Walcott (74' Calvert-Lewin), Sigurdsson, Richarlison (89' Keane); Tosun (74' Iwobi). All: SIlva