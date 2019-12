Mourinho vince nel recupero, pari per lo United

Wolverhampton-Tottenham 1-2

8' Lucas (T), 67' Traoré (W), 90+1' (T)

Altro successo per il Tottenham di José Mourinho. Gli 'Spurs' ottengono la quarta vittoria su 5 partite di Premier League sotto la guida dello 'Special One', la quinta su sette uscite contando anche le fatiche di Champions (nell'ultima trasferta europea i londinesi hanno perso 3-1 a Monaco contro il Bayern).

Contro il Wolverhampton (reduce dalla vittoria 4-0 contro il Besiktas in Europa League) gli uomini di Mourinho partono forte e passano dopo 8': merito di Lucas Moura, giocatore valorizzato dalla gestione del tecnico subentrato a Mauricio Pochettino.

Una partita nervosa, colorata da 8 cartellini gialli equamente divisi da una parte e dall'altra, che i 'Wolves' di Nuno Espirito Santos raddrizzano al minuto 67: il pareggio lo firma Adama Traoré, su pallone vincente di Jimenez.

Match di tattica e nervi, che viene deciso a favore della squadra di Mourinho da un episodio. L'uomo della domenica per il Tottenham è un difensore, Vertonghen, che in pieno recupero trova la via della rete.

Successo esterno, maturato sul filo di lana, con cui Mourinho rifila un colpo basso ad una sua ex squadra: gli 'Spurs' sorpassano infatti il Manchester United, salendo al quinto posto in classifica a 26 punti, uno in più dei Red Devils (e dello Sheffield United)

Manchester United-Everton 1-1

36' aut. Lindelof (E), 77' Greenwood (M)

Serve una rete del classe 2001 Marcus Greenwood per salvare lo United di Solskjaer dalla sconfitta. Dopo il convincente successo di giovedì in Europa League (4-0 all'Old Trafford contro l'AZ), i 'Red Devils' non vanno oltre l'1-1 contro l'Everton e scivolano al sesto posto in classifica. I 'Toffees', affidati momentaneamente ad interim a Duncan Ferguson dopo l'esonero di Marcos Silva, navigano in pessime acque in classifica e necessitano di punti. La fortuna è dalla loro parte: nel finale di prima frazione un'autorete di Lindelof li fa passare in vantaggio.

Nella ripresa sono decisive le mosse dalla panchina. Solskjaer decide di sostituire Lingaard e James, facendo entrare Mata e soprattutto Greenwood. Il giovane prodotto del vivaio del Manchester, autore di una doppietta europea giovedì, a trovare a 13' dalla fine la rete del provvidenziale pareggio dei suoi. Non ha la stessa fortuna l'allenatore dell'Everton, che pesca dalla panchina Moise Kean, ma lo sostituisce dopo 19' di utilizzo.

Un punto in rimonta che porta il Manchester United a 25 punti, perdendo il quinto posto in classifica a favore del Tottenham e venendo raggiunto anche dallo Sheffield United, vincente per 2-0 nel sabato di Premier League.