Che Eric Cantona non abbia peli sulla lingua non è certo una novità. Sin dai suoi esordi da calciatore ha sempre messo in mostra una personalità del tutto particolare che in qualche occasione gli è costata anche pesanti squalifiche. Come ai tempi del Manchester United, squadra di cui è stato campione e simbolo dal 1992 al 1997, realizzando 82 gol in 185 presenze. I Red Devils guidati da Alex Ferguson che hanno conquistato con il francese in campo 4 Premier League in 5 anni, successi che la squadra sta faticando a ripetere negli ultimi anni. E lo stesso Cantona ha dato la propria opinione sullo United di oggi ai microfoni di Otro, utilizzando una metafora decisamente originale: "Il Manchester United occupa un posto speciale nel mio cuore, ma vederlo giocare oggi è un po' come vedere un vecchio fare sesso: ci prova, ma alla fine lascia tutti un po' delusi... Quando parlo di vecchi che fanno sesso non mi riferisco a me, era solo un esempio".

Un Manchester United che sicuramente non sta rendendo al massimo e che si presenta al Boxing Day da ottavo in classifica con 25 punti, reduce dalla sconfitta sul campo del Watford complice anche un grave errore di De Gea. Un futuro che non sembra molto roseo, ma Cantona ha fiducia, convinto che lo United possa tornare ai fasti di un tempo: "Ce la farà perchè è il club più grande del mondo". E se lo dice lui c'è da crederci, anche se il titolo di campione d'Inghilterra manca ormai dal 2012-2013, ultimo anno di Alex Ferguson alla guida dei Red Devils. La squadra di Solskjaer è attesa adesso dalla sfida a Old Trafford contro il Newcastle per dare la caccia al quarto posto Champions, occupato ora dal Chelsea e distante 7 punti.