Manchester City-Everton, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI:

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Cancelo, Eric Garcia, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodrigo; Mahrez, De Bruyne, Foden; Gabriel Jesus. All. Guardiola

Everton (3-4-2-1): Pickford; Coleman, Mina, Holgate; Sidibé, Delph, Sigurdsson, Digne; Richarlison, Bernard; Calvert-Lewin. All. Ancelotti

Statistiche e curiosità

Il Manchester City ha vinto le ultime quattro partite giocate in Premier League contro l'Everton. Il City però non ha mai vinto cinque partite consecutive contro i Toffees in Premier

L'Everton non vince contro il City all'Ethiad Stadium da otto partite

Il City ha vinto la prima partita dell'anno solare 12 volte negli ultimi 13 anni. L'unica sconfitta nel 2012 contro il Sunderland

L'Everton ha perso le ultime tre partite della Premier League giocate il giorno di Capodanno, non riuscendo mai a segnare. L' ultima vittoria risale al 2012 (1-0 al West Bromwich)

Il City ha perso solo tre delle ultime 32 partite casalinghe in Premier League. Da quando Guardiola è allenatore, i Citizens hanno vinto 52 delle 67 partite giocate all’Ethiad, più di qualsiasi altra squadra di Premier dall’inizio del 2016-17

L’Everton ha vinto solo due delle ultime 23 partite in trasferta giocate contro i campioni in carica. I due successi nel 2013-14 contro il Manchester United e nel 2016-17 contro il Leicester

Carlo Ancelotti potrebbe diventare il secondo allenatore nella storia dell’Everton a vincere le sue prime tre partite in Premier alla guida del club, dopo Joe Royle nel 1994. Nella precedente esperienza in Premier, però, il City è la squadra contro cui Ancelotti ha subito più sconfitte (3)